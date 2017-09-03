Myanmar hükümeti kriz masası oluşturdu!

Myanmar hükümeti şokta! Kriz masası oluşturdular. Türk hacker grubu Ay yıldız Tim, Arakanlı Müslümanlar yapılan zulmün ardından 8 binden fazla web sitesini hackledi.
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan insanlık dışı muamele ve zulüm nedeniyle Myanmar hükümetine siber savaş ilan eden Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, 8 binden fazla kişisel bilgiyi ele geçirdi.
Bakanlıklara ait 22 sitenin hacklenmesinin ardından Myanmar hükümeti resmi bir açıklama yaparak saldırılara karşı kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.