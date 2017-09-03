Merkel ve Schulz canlı yayında kozlarını paylaştı

Alman televizyon kanalları ARD, ZDF, RTL ve SAT1'dan eş zamanlı olarak canlı yayınlanan programda Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, 24 Eylül'deki genel seçim öncesi ilk ve son kez karşı karşıya geldi.



MÜLTECİ KRİZİ TARTIŞMASI



Programda Merkel, 2015 yılında Avrupa'da yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak Martin Schulz'un 'bazı konularda hatalar yapıldı' şeklindeki suçlamarına yanıt verdi.



'TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLERLE YETERİNCE İLGİLENMEDİK'



Merkel, mülteci krizine ilişkin eksiklikler konusunda “Türkiye'de 3 milyon mülteci olduğu ve onlara destek verilmesi gerektiği ile yeterince ilgilenmedik. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.



SCHULZ'DAN MERKEL'E SUÇLAMA



Schulz, Merkel'i bir daha tekrarının yapılamayacak şekilde Almanya'ya zarar vermekle suçladı. Merkel'in mülteci politikasında yanlış davrandığını söyleyen Schulz, bu hatanın Almanya'nın AB ile komşuları ile arasını açtığını savundu.







SCHULZ: BAŞBAKAN OLURSAM TÜRKİYE İLE MÜZAKEREYİ KESERİM



Düello da Türkiye'nin AB üyeliği de gündeme geldi. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'ye karşı daha sert bir politika yürütülmesini istedi. Schulz, 'Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm' dedi.



Uzun süre Türkiye'nin üyeliğini savunmasına rağmen Türkiye'nin davranışları karşısında başka bir seçeneğin kalmadığını belirten Schulz, 'Ancak artık kırmızı çizgi aşıldı' dedi.







MERKEL TÜRKİYE'YE EKONOMİK BASKI İSTİYOR



Merkel de Türkiye politikasına ilişkin tutumunu anlattı. Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini söyleyen Merkel, “Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz“ şeklinde konuştu.



Merkel ayrıca Hermes veya Dünya Bankası kredilerinin de gözden geçirildiğini ifade etti. Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin de şu anda zaten devam etmediğini belirten Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti.



Başbakan Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne asla giremeyeceğine inandığını söyledi.



"DAHA SERT BİR SEYAHAT UYARISI DÜŞÜNÜLEBİLİR"



Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini söyleyen Merkel, “Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz“ şeklinde konuştu.



"DİĞER AB ÜLKELERİYLE TÜRKİYE'Yİ GÖRÜŞECEĞİZ"



Merkel ayrıca Hermes veya Dünya Bankası kredilerinin de gözden geçirildiğini ifade etti. Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin de şu anda zaten devam etmediğini belirten Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti.



Merkel, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini Avrupa Birliği’nin gündemine getirmek istediğini söyledi. Merkel, Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacakları ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğini görüşeceğini ifade etti.

