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Kuzey Kore resmen duyurdu: Hidrojen bombası geliştirdik

Kuzey Kore, uzun menzilli bir füzeye monte edilebilecek bir hidrojen bombasının başarıyla geliştirildiğini açıkladı.

Dünya / 03 Eylül 2017 Pazar 02:15
Kuzey Kore resmen duyurdu: Hidrojen bombası geliştirdik

Kuzey Kore krizinin tırmanışa geçtiği bugünlerde Kuzey Kore cephesinden tartışılacak bir açıklama daha geldi.

Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

ATOM BOMBASI İLE HİDROJEN BOMBASI ARASINDAKİ FARK

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagasaki’de kullandığı ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan atom bombaları 13 ve 21 kilotonluk bir yıkım gücüne sahipti.

Sovyetler Birliği’nin 1961 yılında test ettiği hidrojen bombası “Tsar Bomba” ise 50 megatonluk bir etkiye sahipti ve ABD’nin Japonya’da kullandığı atom bombalarına kıyasla 3800 kat daha güçlüydü.

Kuzey KoreHiroşima


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