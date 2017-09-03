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Kuzey Kore'deki depremde yeni nükleer deneme şüphesi

Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında meydana gelen şiddetli sarsıntı, ülkenin yeni bir nükleer test yaptığı iddialarına neden oldu.

Dünya / 03 Eylül 2017 Pazar 09:44
Kuzey Kore'deki depremde yeni nükleer deneme şüphesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde 'yapay deprem' kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) de aynı bölgede 6,3 şiddetinde bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan Kuzey Kore basını, Pyongyang yönetimin yerel saatle 15.00 (TSİ 09.30) civarında 'önemli bir açıklama' yapacağını duyurdu.

Kuzey Kore, sarsıntının birkaç saat öncesinde de yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası geliştirdiğini ileri sürdü.

GenelkurmayGüney KoreAraştırma MerkeziKuzey KorePyongyang


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