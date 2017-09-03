Kapkaççıya vatandaş dayağı kamerada

Bağcılar’da hasta ziyaretine giderken çantasını kapkaççıya kaptıran yaşlı kadının imdadına yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar yetişti. Yaklaşık 4 aracın peşine takıldığı zanlı kısa süre sonra sokak arasında yakayı ele verdi. Vatandaşlar zanlıyı ilk önce dövdü ardından polise teslim etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta ziyaretine gitmekte olan yaşlı kadın, cadde üzerinde kapkaça uğradı. Çantası çalınan yaşlı kadın sinir krizleri geçirerek çevredekilerden yardım istedi. O esnada otomobilleriyle seyir halinde olan dört sürücü yaşlardaki zanlının peşinden araçlarıyla sokak arasına daldı. Vatandaşlar tarafından sokak arasında araçlarla sıkıştırılan şahıs etkisiz hale getirildi.