Japonya prensesi aşkı için tahtından vazgeçti

Japonya İmparatoru Akihito’nun torunu Prenses Mako of Akishino, halktan birini seçerek aşkı için tahtan vazgeçti. Prenses Akishino düzenlenen basın toplantısında uğruna tahtan vazgeçtiği üniversite aşkı olan Kei Komuro ile nişanlandığını açıkladı.



Akishino, açıklamalarında 5 yıldır birlikte olduklarını belirtirken, nişanlısı Komuro’nun ise kraliyet ailesi tarafından kabul edildiğini söyledi.



Kaynak : İHA