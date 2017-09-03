İstanbul'a dönüş trafiği erken başladı

Kurban bayramı tatilinin memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek isteyen İstanbullular, erken dönüşe geçince ana yollarda yoğunluk oluşmaya başladı.



Bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyen İstanbullular nedeniyle yarın itibariyle beklenen araç trafiği Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde erken başlarken, Çamlıca Gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.Erken dönen tatilciler trafik sürprizi ile karşılaşırken, Çamlıca Gişelerde yoğunluğun gittikçe arttığı görülüyor. Kaynak : İHA