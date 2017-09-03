Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.