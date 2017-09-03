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Hakkari'de 1 asker şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu.

Güncel / 03 Eylül 2017 Pazar 16:55
Hakkari'de 1 asker şehit

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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