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Canan Karatay'dan ezber bozan tavsiye

Bodrum’da imza günü düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay Kurban Bayramında ne kadar et bulursanız o kadar et yiyin diyerek ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Sağlık / 03 Eylül 2017 Pazar 01:43
Canan Karatay'dan ezber bozan tavsiye

Bodrum’un Turgutreis mahallesinde kitabının imza gününü düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay sıcaklarda bol bol su tüketip kaya tuzu kullanın dedi.

Karatay’ın İmza gününe gelen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı. Kitaplarını imzalatan Bodrumlular Ünlü profesörden beslenme konusuyla ilgili tavsiyelerde aldı.

Otellerde ki açık büfelere dikkat

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü profesör lüks otellerdeki her şey dahil açık büfelere dikkat çekerek şu sözlere yer verdi; “Yiyecekleri soğuk ortamda saklıyor olsalar bile yaz olduğu için sıcak olduğu için çok dikkatli olmak lazım. Özellikle çok yıldızlı otellerdeki açık büfeler den çok fazla yememenizi tavsiye diyorum."

Evimi soyan hırsız 8 ay ceza aldı

Geçtiğimiz aylarda evine hırsız girdiğini belirten Karatay, "Evimdeki hırsızlık organize bir suçtu. Beni soyan aynı hırsız 8 ay yattı çıktı. Fakat onu organize edenler halen dolaşıyor" dedi.

Kırmızı etile ne kadar bulursanız yiyin

Türk halkının evine kurban bayramında et girdiğini belirten Karatay, "Kırmızı et yağı ile beraber en sağlıklı ettir. Mutlaka insan vücuduna girmesi lazımdır. Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir. Milletimiz Her gün et yemiyor. Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yiyor. Eti istedikleri kadar buldukları zaman yiyebilirler." Kaynak : İHA

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