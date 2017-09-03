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Barzani'den yeni referandum açıklaması

Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Erbil’den ısrarcı ve sert açıklamalar geliyor.

Dünya / 03 Eylül 2017 Pazar 18:20
Barzani'den yeni referandum açıklaması

Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Erbil’den sert uyarılar geliyor.

İngilizce yayın yapan Iraqi News, Mesut Barzani, “Irak merkez hükümeti ile anlaşmazlık içinde olduğu Kerkük ilini ele geçirme yönündeki herhangi bir girişime güçlü bir yanıt vermeye yemin etti" dedi.

Kerkük, Kürttür” ifadesini kullanan Mesut Barzani, “Kerkük’ü güç kullanarak ele geçirmeyi düşünen herhangi bir güç, Kürdistan halkının tümüyle karşı karşıya kalacak. Kanımızın son damlasına kadar savunacağız” uyarısını yaptı.

Haberde Barzani’nin bu yöndeki açıklamalarının üst düzey bir Şii milis liderinin Kerkük’ün 25 Eylül referandumunun kapsamına dahil edilmesi durumunda “Kürdistan'ın düşman olarak görüleceği” yönündeki tehdidinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

BarzaniIrakKerkükBağımsızlık


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