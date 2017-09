Balık sezonu açıldı tezgahlar şenlendi

Balıkçılar sezon açılışının kurban bayramına denk gelmesinden dolayı ilk gün çoğu teknelerin denize açılmadığından tezgahlarda pek balık olmadığını ancak bugün itibariyle tezgahların şenlenmeye başladığını söylediler.



Bu sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçılar, avlanan palamutun ağırlığı 300-400 gram arasında değiştiğini ifade ederlerken henüz beklenen ölçüde olmadığını söylediler.



Balıkçılardan Alaattin Filiz, şu an itibariyle bekledikleri kadar avlanmanın olmadığını belirterek, “Şu an itibariyle beklediğimiz kadar balık gelmedi. Fazla çıkmasını da istemiyoruz çünkü; palamut fazla olunca hamsi olmuyor. Palamutun şu andaki ağırlığı 300-350 gram arasında değişiyor, henüz beklenen ölçüde olmadı. Biraz daha büyük olacak ki vatandaş alsın yesin. Şu an tanesi 10 TL, vatandaş pahalı buluyor 1 tane alınca da yetmiyor” diye konuştu.



Bu sezon vatandaş balığa doyacak



Alpaslan Örseloğlu isimli balıkçıda bu sezondan umutlu olduklarını ifade ederek “ilk gün beklediğimiz potansiyel olmadı. Sebebi ise henüz tüm tekneler denize açılmadı. Teknelerin tam olarak denize açılmalarıyla özellikle palamudun çok olacağını umut ediyoruz. Görünürde bir şeyler olacağını ümit ediyoruz. Umutluyuz. Palamutun şu an ki fiyatlar normal sayılır. Fiyatlar düne göre düştü diyebiliriz. Kıraça dün 25-30 TL idi bugün 10 TL. Yine dün mezgit 30 TL iken bugün 10 TL kadar düştü. Bu sezon bir ışık var. Bu sene vatandaş balığa doyar diye düşünüyorum” dedi.



Vatandaşlarda yaklaşık 4 buçuk aylık aradan sonra ilk kez bu kadar balık çeşidini bir arada gördüklerini belirtirken hasretin sona erdiğini söylediler. Kaynak : İHA