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Bakan Arslan'dan flaş '5G' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü" ile dünyada 5G standartlarının belirlenmesinde, Türkiye’nin de imzasının olacağını açıkladı.

Teknoloji / 03 Eylül 2017 Pazar 18:50
Bakan Arslan'dan flaş '5G' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ve operatörler arasında imzalanan "5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü" ile Türkiye’nin, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Arslan, "5G Vadisi Açık Test Sahası’nda yapılacak test ve denemelerle 5G standartlarının belirlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. 5G ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin faydalanabileceği açık test sahasında, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlanacak" dedi.

Kaynak : İHA

İletişimTeknolojiBilkentHacettepeAhmet Arslan


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