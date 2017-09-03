Ankara'da 'yol vermedin' kavgası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara Yenimahalle Yukarı Yahyalar Mahallesi 934'üncü Sokak'ta akşam saatlerinde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü.



Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralandığı öğrenilen 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.







Kaynak : İHA