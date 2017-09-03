Adım adım ABD-Kuzey Kore savaşına

Asya kıtasında yine sıcak saatler yaşanıyor. Washington-Pyogyang arasındaki tansiyon tam düştü denirken, Kuzey Kore'nin sabaha karşı hidrojen bombası deneyi yeniden ortalığı karıştırdı. Tüm dünyadan Kuzey Kore'ye kınama yağdı.







YİNE TWITTER'DAN KONUŞTU

Trump, Pyongyang'ın 6. nükleer denemesine ilişkin sosyal medya hesabından tweet attı. Daha önce de açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Trump yine aynı yolu izledi, ancak Trump beklenenden çok daha ağır bir söylemde bulundu.







'KUZEY KORE TEK BİR ŞEYDEN ANLAR'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesiyle ilgili olarak; 'Açıklama ve eylemleri, tehlikeli ve düşmanca olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!' dedi.







