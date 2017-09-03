USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

4 yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan öldü

Şanlıurfa 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için bindiği otomobilde havasız kalarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 03 Eylül 2017 Pazar 21:47
4 yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi.4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için ailesinden habersiz evlerinin önünde park halinde bulunan 63 PA 750 plakalı araca bindi. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, Murat'ı aramaya başladı.

Küçük çocuğun arabanın içersinde baygın halde olduğunu gören aile camı kırarak çocuğu arabadan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Murat Birinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı