4 yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi.4 yaşındaki Murat Birinci, oyun oynamak için ailesinden habersiz evlerinin önünde park halinde bulunan 63 PA 750 plakalı araca bindi. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile, Murat'ı aramaya başladı.



Küçük çocuğun arabanın içersinde baygın halde olduğunu gören aile camı kırarak çocuğu arabadan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Murat Birinci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Kaynak : İHA