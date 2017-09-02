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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Ardahan ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 02 Eylül 2017 Cumartesi 09:11
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 Kaynak : İHA

Meteoroloji


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