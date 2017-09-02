Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Ardahan ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 Kaynak : İHA