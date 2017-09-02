Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 30



İstanbul: Az bulutlu ve açık 30



Bursa: Az bulutlu ve açık 33



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 Kaynak : İHA