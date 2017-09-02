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Tunceli'de hava destekli operasyon

Dün akşam F-16’larla düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede bugün de silahlı İHA’lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel / 02 Eylül 2017 Cumartesi 11:14
Tunceli'de hava destekli operasyon

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla köyü kırsalında silahlı İnsansız Hava Aracı ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir' denildi.

Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerininde operasyona devam ettiği bildirildi.

Kaynak : İHA

Terör OperasyonuPkk Terör Örgütü


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