Taksim Camisi'nin ayrıntıları

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yaptığı Taksim sohbetini köşesine taşıdı.



Özkök, yapılacak caminin yüksekliği oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacağını yazdı.



Taksim'e yapılacak caminin ayrıntılarının yer aldığı bölüm şöyle:



BEYOĞLU'nun karakterinin değişmesi ile ilgili en büyük eleştirilerden biri Taksim Meydanı'na yapılacak olan cami.



Ahmet Misbah Demircan, “Bence bu çok yanlış bir düşünce. Buraya gelen insanlar, karşıdan baktığında cami ve kiliseyi birlikte görecek. Bundan güzel bir mesaj olabilir mi” diyor.



Yapılacak caminin yüksekliği oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacakmış.



Ayrıca caminin altına bir Mevlevihane yapılacakmış. Bu aynı zamanda yabancılara da Mevlevi gösterilerinin yapılacağı bir yer olacakmış.



“Bunun için bu camiye çok özel bir imam atayacağız” diyor.