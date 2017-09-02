USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Taksim Camisi'nin ayrıntıları

Ertuğrul Özkök, Taksim'e yapılacak caminin yüksekliğinin oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacağını yazdı.

Yaşam / 02 Eylül 2017 Cumartesi 09:14
Taksim Camisi'nin ayrıntıları
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yaptığı Taksim sohbetini köşesine taşıdı.
 
Özkök, yapılacak caminin yüksekliği oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacağını yazdı.
 
Taksim'e yapılacak caminin ayrıntılarının yer aldığı bölüm şöyle:

BEYOĞLU'nun karakterinin değişmesi ile ilgili en büyük eleştirilerden biri Taksim Meydanı'na yapılacak olan cami.

Ahmet Misbah Demircan, “Bence bu çok yanlış bir düşünce. Buraya gelen insanlar, karşıdan baktığında cami ve kiliseyi birlikte görecek. Bundan güzel bir mesaj olabilir mi” diyor.


Yapılacak caminin yüksekliği oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacakmış.

Ayrıca caminin altına bir Mevlevihane yapılacakmış. Bu aynı zamanda yabancılara da Mevlevi gösterilerinin yapılacağı bir yer olacakmış.

“Bunun için bu camiye çok özel bir imam atayacağız” diyor.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ahmet Misbah DemircanBelediye BaşkanıTaksim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı