Sevim Dağdelen: Türkiye'ye seyahat uyarısı yapılmalı

Sol Parti'nin Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen, Aman vatandaşlarının Türkiye'de gözaltına alınmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek 'Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımlanması' gerektiğini söyledi.



'RESMİ SEYAHAT UYARISI YAYIMLANMALI'

Bild'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın bir rehineci olduğunu söyleyen Sol Parti milletvekili Dağdelen, 'Bu tehlikeli durum karşısında Dışişleri Bakanlığı'nın derhal Türkiye'ye yönelik resmi bir seyahat uyarısı yayımlaması' gerektiğini ifade etti.



Dağdelen 'Federal hükümetin tereddütleri rehineci Erdoğan'ı geçmişte etkilemedi, gelecekte de etkilemeyecek' diye konuştu.



'REHİNECİ'

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise, Antalya'da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, Erdoğan için 'Bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci' dedi.

