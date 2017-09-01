Rusya'dan ABD'ye sert yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya ait diplomatik tesisleri kapatma kararını eleştirdi. Sputnik'in haberine göre Zaharova, 'ABD, bu tür küstahça eylemleriyle ikili diyalogdaki zaten karmaşık olan havayı daha da bozuyor, acil uluslararası sorunların çözümü yönünde olanlar dahil işbirliği fırsatlarını baltalıyor' dedi.



'ABD, İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞLARIN GELİŞİMİNE HİÇBİR İLGİ DUYMADIĞINI AÇIK BİÇİMDE SERGİLİYOR'



ABD'nin bu tedbirlerinden, her iki ülkede siyasetten uzak on binlerce vatandaşın zarar göreceğini dile getiren Zaharova, 'ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor' ifadelerini kullandı. Kaynak: Rusya'dan ABD'ye sert cevap!