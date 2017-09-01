USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Rusya'dan ABD'ye sert yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington'un Rusya'ya ait diplomatik tesisleri kapatma kararının, uluslararası sorunlarda dahil iki ülke arasında işbirliği fırsatlarını baltaladığını belirtti. Kaynak: Rusya'dan ABD'ye sert cevap!

Dünya / 01 Eylül 2017 Cuma 23:57
Rusya'dan ABD'ye sert yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya ait diplomatik tesisleri kapatma kararını eleştirdi. Sputnik'in haberine göre Zaharova,  'ABD, bu tür küstahça eylemleriyle ikili diyalogdaki zaten karmaşık olan havayı daha da bozuyor, acil uluslararası sorunların çözümü yönünde olanlar dahil işbirliği fırsatlarını baltalıyor' dedi.

'ABD, İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞLARIN GELİŞİMİNE HİÇBİR İLGİ DUYMADIĞINI AÇIK BİÇİMDE SERGİLİYOR'

ABD'nin bu tedbirlerinden, her iki ülkede siyasetten uzak on binlerce vatandaşın zarar göreceğini dile getiren Zaharova, 'ABD, insanlar arasındaki bağların gelişimine hiçbir ilgi duymadığını açık biçimde sergiliyor' ifadelerini kullandı. Kaynak: Rusya'dan ABD'ye sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı SözcüsüUluslararasıRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı