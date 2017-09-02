PKK uyuşturucu sevkiyatını Belçika'dan yapıyor

PKK uyuşturucu sevkiyatını Belçika'dan yapıyor

Belçika'daki bir PKK şebekesinin, Avrupa'nın yarısına uyuşturucu sattığı ve elde edilen milyonlarca avroyu da terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.