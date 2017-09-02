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Papa'dan skandal Kuran-ı Kerim açıklaması: Eleştirel çalışma yapmaları iyi olur

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco yıllar önce "bazı şeyleri netleştirme" ihtiyacı duyarak, 6 aylığına psikanaliste gittiğini açıkladı.

Dünya / 02 Eylül 2017 Cumartesi 23:08
Papa'dan skandal Kuran-ı Kerim açıklaması: Eleştirel çalışma yapmaları iyi olur

Fransız sosyolog Dominique Wolton'ın Papa ile yaptığı söyleşilerden oluşan ve gelecek hafta yayınlanacak olan kitabın Papa Francesco ile ilgili kısımları basında oldukça ilgi gördü.

Arjantin'de diktatörlük yaşandığı dönemde, 42 yaşındayken Yahudi kadın psikanaliste gittiğini anlattı. 'Bazı şeyleri netleştirmek için 6 ay boyunca haftada bir kez evine gidiyordum. Psikanalist ve doktordu. Her zaman da öyle kaldı. Bir gün beni ölmeden önce aradı. Yahu olduğu için, ruhani bir konuşmaydı. Çok iyi bir insandı' dedi. Ayrıca şu an kendisini özgür hissettiğini, Vatikan'dayken ruhani olarak değil ama bir kafeste gibi hissettiğini, hiçbir şeyin kendisini korkutmadığından da bahsediyor.

Katı tutumlu din adamlarını da eleştirerek 'Katı rahipler iletişimden korkuyor. Bu da bir köktencilik çeşidi. Katı bir insanla karşılaştığımda, özellikle de gençse, hastalıklı olduğunu düşünüyorum' dedi.

'KURAN ÜZERİNE ELEŞTİREL ÇALIŞMA YAPMALARI İYİ OLUR'

İslamiyet hakkında ise, 'İslam'la diyaloğumuz iyi gidiyor... Bizim kutsal metinlerimiz için yaptığımız gibi onların da Kuran üzerine eleştirel bir çalışma yapmaları onlar için iyi olur diye düşünüyorum. Tarihsel-eleştirel bir yorumlama yöntemi, gelişmelerini sağlayacaktır' yorumunu yaptı.

DİN ADAMLARINA PSİKANALİZ NORMALDE YASAK

Katolik Kilisesi'nin 1960'larda din adamlarına psikanaliz yasağı koymasından dolayı, Papa'nın psikanaliste gittiği 'itirafı' İtalyan basını tarafından 'devrim niteliğinde' olarak yorumlandı. Papa'nın bu açıklamasıyla, bazı insanların sahip olduğu, psikolojik yardıma ihtiyaç duyanların zayıf olduğu şeklindeki algının değişmesine katkıda bulunabileceğine de dikkat çekiliyor.

SosyologPsikanalizDiktatörlükPapa Francescoİtalyan


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