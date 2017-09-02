USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

İstanbul Sancaktepe’de yapılan tüm uyarılara rağmen tedbir almadan boğayı kurban etmeye götüren 2 kasap hayvanın çiftesiyle hastanelik oldu. Yaşanan o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

3. Sayfa / 02 Eylül 2017 Cumartesi 09:26
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte
Video için tıklayın

Kurban Bayramı'nda, yapılan tüm uyarılara rağmen önceki yıllarda olduğu gibi benzer görüntüler yaşanmaya devam etti. Sancaktepe'de yaşanan olayda boğayı kesmeye götüren kasapların zor anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Boğayı kesime götürmek isterken arkasından yaklaşıp kuyruğunu tutan kişi ve yanındaki bir kişi öfkeli boğanın sert çiftesi sonucu ağır yaralandı.

O anlar cep telefonu kamerasında

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, boğanın kesim yapılacak noktaya götürülmeye çalışıldığı ve vatandaşların hayvanı ittiği görülüyor. Bu sırada boğayı arkadan iten bir diğer kesim yeri çalışanına hayvan sert bir şekilde çifte atıyor. Çifteyi yiyen kasabın yanındaki arkadaşı da durumdan etkilenirken, ikili uzun süre kendine gelemiyor. Yaralıların tedavi olmak üzere hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan boğanın ise kasapların elinden kurtularak diğer hayvanların arasına kaçtığı görülüyor. Kaynak : İHA

Kurbanlık Hayvan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı