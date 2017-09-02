Kim Jong-un'dan dünyaya yeni tehdit!

Dünya Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirme ihtimaline karşı nefesini tuttu ve bekliyor.



Son olarak attığı füzenin Japonya'nın üzerinden geçmesiyle dünyayı bir kez daha ayağa kaldıran Kuzey Kore, önümüzdeki günlerde yeni bir nükleer test uygulamaya hazırlanıyor.



Dünyayı yeni bir nükleer teste karşı tedirgin eden olaysa Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ordusunun genç askerlerindne oluşan oldukça büyük bir kalabalığın önünde objektiflere verdiği pozlar.



Kim'in bu eylemi Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemesini yapacağı yönünde yorumlandı. Söz konusu nükleer test büyük ihtimalla önümüzdeki hafta Kuzey Kore'nin kuruluş yıldönümü anma törenlerinin gerçekleşeceği 9 Eylül'de yapılacak.







Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'da yayınlanan görüntülerde ise Kim Jong-un bir sandalyede ellerini birleştirrek otururken, arkasında çok sayıda genç asker hazır ol duruşunda bekliyor.







Bir diğer karede ise Kim Jon-un ile beraber Kuzey Kore ordsunun önemli isimleri de belli aralıklarla sandalyelerde oturuyor. Yine arkada genç askerler var. Ancak bu kez sayıları oldukça fazla.







Kim Jong-un'un verdiği pozlarla dünyaya gönderdiği mesajın önümüzdeki hafta tam olarak açığa çıkması bekleniyor.