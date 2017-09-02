İşte Bangladeş'e geçen Arakanlı sayısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Bangladeş’teki Bölge sözcüsü Vivian Tan, Mynmar’ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan 1 hafta içerisinde 60 bin Müslüman’ın yasa dışı yollarla Bangladeş’e geçtiği bildirdi.



Öte yandan bölgede saldırılar sonucu 1 haftada 400 kişinin hayatını kaybetti. Ayrıca BM’den tarafından yapılan açıklamada 20 bin kişinin Rohingya sınır bölgesinde mahsur kaldığı, Bangladeş’e deniz yoluyla ulaşmak isteyen 11’i çocuk 15 Rohingyalının boğularak hayatını kaybettiği belirtilirken, boğulma sonucu can kayıplarının 40’a ulaştığı bildirildi.



Kaynak : İHA