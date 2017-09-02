İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da

Bayramlaşma Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Ayşe Sula Kösoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Turgay Güngör, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Bayramlaşma töreninin ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu'nun makamına geçen Bakan Soylu Arakan'da yaşanan olaylara değinerek, “Bu milletin bu coğrafyadaki farkı özelliğini anlayamayanlar, maalesef hem ülkemiz hem de milletimiz üzerindeki oyunlarına devam etmektedirler. Başarılı olabiliyorlar mı? Olamıyorlar. Biz şimdi Cerablus'tayız, Azez'deyiz, El-Bab'tayız yani; varsın bir Batı'nın kaymakamı, askeri oradaki vatandaşlarla aynı kültür birlikteliğinde bunu sağlasınlar bakalım. Bunu sağlamaları mümkün değildir. Çünkü bu birlikteliği bugün oluşturmuş değiliz. Bugün Arakan'da yaşananlar Batı dünyasının dünyanı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmaktadır” dedi.







Tunceli'de 8 terörist etkisiz hale getirildi



Terörle mücadele konusunda yapılması gereken çok işin olduğunu belirten Soylu, Tunceli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, “Terörle mücadele en üst düzeyde devam etmektedir. 2 günde 8 terörist, dün Tunceli'de 5 terörist, aynı yerde 3 tane daha terörist, toplam 8 terörist Tunceli'de etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız o noktalarda sürüyor. Burada arkadaşlarımız bayram, tatil demeden mücadele veriyor. Hatta bu dönem tayin dönemidir, görevini alan hiç zaman kaybetmeden ertesi gün görevine başladı.



Çünkü terörle mücadelede bunu erteleyebilmek ‘Durun biz bunu kullanalım, tatil yapalım' gibi bir anlayış söz konusu değildir. Bizi sevindiren morallerinin en üst düzeyde olmalarıdır. Bu konuda vatandaşın da moralleri en üst düzeydedir. Ama bu terör örgütünün oluşturduğu kırıntıları tamamen silindiği anlamına gelmez. Yapmamız gereken çok iş var. Özellikle güvenlik kuvvetlerimizin dışında yapılması gereken çok işler var. Bunda herkesin görev ve sorumluluğu var” diye konuştu.







'Güvenlik kuvvetlerimiz çok dikkatli davranıyor'



Terörle mücadelede demokrasi ve hukuk kurallarından bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını belirten Soylu, güvenlik kuvvetlerinin çok dikkatli davrandığını ifade etti.



Soylu, “Terörle mücadelede demokrasi ve hukuk kuralları dışında bugüne kadar hiç ayrılmadık. Biz çok terörist görüyoruz. Yani İHA'larla çok terörist görüyoruz. Kısıtlarımız vardır, biz bu kısıtlarımız dışında kesinlikle hamle ortaya koymayız. Özellikle terörist olarak nitelendirmediğimiz veya vatandaşı bir şekilde teröristle yan yana gördüğümüz hiçbir noktada bir müdahale bugüne kadar ortaya koymadık. Teröristle vatandaşı ayırarak esas terörle mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok dikkatli davranmaktadırlar. Bir takım hatalar, eksiklikler olabilir. Bunları da değerlendirerek gerekli tedbirleri de alıyoruz” dedi.









'Biz müttefiklerimizle ilgili sorumluğunu yerine getiren bir devlet ve milletiz'



Amerika'nın PYD'ye silah desteği yönünde yeni istihbari bilgiler aldıklarını dile getiren Soylu, “Biz terörle mücadele ederken ‘Ben PYD'ye destek veriyorum' diyen bizim müttefiklerimiz, bu sabah bize gelen istihbaratlarda çok da hoş şeyler yok. Yine müttefiklerimiz kanalıyla bu özellikle uzaktan atılan Türkiye içerisine sızdırılmaya çalışılan, dönem dönem de ele geçirilen füzeler meselesi, bizim müttefiklerimiz konusunda onlara soracağımız, onların da sorgulayacağı ciddi hadiselerdir. Amerika ‘Ben PYD'ye destek veriyorum' diyerek esas itibarıyla Türkiye içerisindeki PKK'ya silah, mühimmat desteğini bilerek-bilmeyerek, isteyerek-istemeyerek, yakaladıklarımız birçoğunda orada kullanılan bu menşeler söz konusudur. Biz müttefiklerimizle ilgili sorumluğunu yerine getiren bir devlet ve milletiz. Bugüne kadar Türkiye müttefiklerine karşı ikircikli bir anlayışta olmamıştır, olamaz da, olmayacakta. Ama müttefiklerimizin bize karşı ikircikli davranışta olmaları elbette ki bizi daha yüksek tedbirler almamızı gerektirecektir. Bu en doğal hakkımız. Daha dikkatli olabileceğimiz bir döneme gidiyoruz” diye konuştu.







'Bu kış da geçen seneki gibi yerimizde durmayacağız'



Bu kış da operasyonların tüm hızıyla süreceğini kaydeden Soylu, “Bundan sonra iki perspektifimiz var. Biri kışa kadar olan dönem, diğeri kışın yapacağımız dönem. Bu kış da geçen seneki gibi hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla olacağız. Sınırlarımızdaki duvarlar da bitiyor. Özellikle İran sınırında duvar yapılması talimatı sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin bir talimatıdır. Zannediyorum iki bölü üçü bu sene biter. Yeni başladık. İran da sınır geçişlerinden şikayetçi. Bunu da sağlayarak kuzeydeki Erzurum, Kars o bölgedeki geçişleri de çok güzel bir şekilde engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Irak sınırına da bir güvenlik duvarı gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Zaten Suriye sınırındaki duvar çalışmaları önemli ölçüde sona ermiş durumdadır” şeklinde konuştu.







'Uyuşturucu konusunda mesafe aldık'



Uyuşturucu konusunda geçen seneye göre daha üst düzeyde olduklarını ifade eden Soylu, “Uyuşturucu konusunda gerek yakalamalar olsun, gerek operasyonlar olsun geçen seneye nazaran iki buçuk kat artmıştır. Operasyonlarımız en üst düzeydedir. Bu bizim için yeterli değil. Eylül 8'inde 81 vilayette eş zamanlı bir şekilde valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, milli eğitim müdürlerimiz, ilçelerimizde kaymakamlarımız güvenli okul ve aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele konusunda okul öncesi hazırlıklarımızı gözden geçiren, hangi adımları atmamız lazım gerektiğini gözden geçiren bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yine okul öncesi gerek toplu taşıma gerek okul servisleriyle ilgili 1 hafta sonra yeniden TOBB ile birlikte çalıştay yapacağız. Trafikte eskiden kış genelgesi vardı şimdi biz bahar genelgesi çıkardık. Çünkü turizm sezonu olduğu için, yaz sezonu olduğu için, tarım sezonu olduğu için. Bütün bunlara yönelik yeni bir bahar genelgesi daha çıkaracağız. Uyuşturucu ile mücadele belgesi adım adım, merhale merhale. Hangi adımda nelerin yapılacağına yönelik bir süreci ortaya koyduk” diye konuştu.







Frene değil kurala güven



Trafik kazaları konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Bayram öncesi trafik kazalarının daha az olabilmesi daha az can kaybı yaşanması. Acılarımızın daha azalması üzüntülerimizin daha azalması için çok önemli bir kampanya başlattık. 'Frene değil kurala güven' diye. Bütün mola noktalarında telefonlara mesaj gönderdik. Aman dikkatli olun diye. On binlerce, yüz binlerce mesaj. Özellikle kaza kara noktalarına bildirdik. Kaza kara noktalarına gelmeden önce dikkatli olun önünüzdeki 15-20 kilometre içinde çok sık kazalar olmaktadır diye bir takım uyarıcı değerlendirmelerde bulunduk. Şu ana kadar iki tane çift taraflı kaza oldu. Diğer kazaların önemli bir bölümü tek taraflı oldu. Şu anda geçen yıla oranla 9 yıldaki 9-10 günlük bayram tatiline oranla çok az düzeydeyiz. Hem trafik kaza sayılarında önemli bir azalma, hem de kaybettiğimiz insanda önemli bir azalmayı şu ana kadar çok rahat bir şekilde aldığımız tedbirlerle sağladık. Bayramın üçüncü gününden itibaren tekrar sıkı bir markaj yapmak zorundayız. Sadece bizim aldığımız tedbirler değil aynı zamanda vatandaşlarımızın birbirlerini uyarması en önemli tedbir olarak olacaktı” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA