USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Eren için geldiler

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan ve TSK’nın en seçkin askerleri olarak gösterilen JÖAK ve JÖPER’lerin Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında icra ettikleri operasyon görüntülendi.

Güncel / 02 Eylül 2017 Cumartesi 14:11
Eren için geldiler
Video için tıklayın

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 2 tabur halinde bölgeye gönderilmişti. Bölgeye geldikleri günden bugüne operasyonlarını aralıksız sürdüren JÖAK ve JÖPER'lerin yaptıkları operasyonlara ilişkin görüntüler yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde timler sisli ve yağmurlu havaya aldırmaksızın Karadeniz ormanlarında eli kanlı terör örgütü mensuplarını bulmak için operasyon icra ediyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı emrine verilen çok özel operasyon timleri bayramda da 'Eren Bülbül' operasyonunu aralıksız sürdürdü.

Operasyonların, hafta içinde 1 tabur JÖAK ve JÖPER'in daha bölgeye gönderilmesiyle daha geniş bir alanda devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Kaynak : İHA

Oğlunun lastik ayakkabılarını giyen Eren Bülbül'ün annesinden Beyaz Haber'e özel açıklama Oğlunun lastik ayakkabılarını giyen Eren Bülbül'ün annesinden Beyaz Haber'e özel açıklama Volkan Konak'tan BDP ve HDP açıklaması Volkan Konak'tan BDP ve HDP açıklaması Eren Bülbül için tek kelime etmediler Eren Bülbül için tek kelime etmediler Ahmet Hakan HDP'yi topa tuttu Ahmet Hakan HDP'yi topa tuttu Eren darbecilere karşı da durmuş Eren darbecilere karşı da durmuş Erdoğan, Eren'in annesiyle konuştu Erdoğan, Eren'in annesiyle konuştu Bahçeli: Bir gece Kandil'de görünmenin vakti gelmiştir Bahçeli: Bir gece Kandil'de görünmenin vakti gelmiştir Erdoğan, Eren Bülbül'ün annesiyle yaptığı görüşmeyi açıkladı Erdoğan, Eren Bülbül'ün annesiyle yaptığı görüşmeyi açıkladı Şehit Eren'in ailesinin paylaştığı fotoğraf herkesi yeniden gözyaşlarına boğdu Şehit Eren'in ailesinin paylaştığı fotoğraf herkesi yeniden gözyaşlarına boğdu Devlet Bahçeli'den şehit Eren Bülbül paylaşımı Devlet Bahçeli'den şehit Eren Bülbül paylaşımı Sözcü gazetesinin ikiyüzü Sözcü gazetesinin ikiyüzü

Terör ÖrgütüTerör OperasyonuPkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı