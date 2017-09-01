Denizli'de hastanede doğum yapan kadın 13 gün sonra öldü

Yatağan Mahallesi’nde yaşayan ve 9 aylık hamile olan 36 yaşındaki Şirvan Yalçın, 19 Ağustos’ta önce Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doğum uzmanın olmadığı gerekçesiyle kadın Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisine kaldırıldı. Suni sancı verildiği iddia edilen Yalçın, 3 kilo 810 gram ağırlığında bir erkek bebek dünya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Şirvan Yalçın, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Şirvan, 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün hayatını kaybetti.



Eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Mehmet Yalçın, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığına şikayette bulunan Yalçın, hastane personelinin doğum sırasında yemeğe gittiği için eşinin tek başına yapmak zorunda kaldığını, bebeğinin oksijensiz kaldığını ve bu yüzden beyninde hasar olduğunu savundu. Yalçın, eşinin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurunda bulunduğunu belirtti.







Yalçın, “Ben eşimi hastaneye götürdükten bir gün sonra saat 10.00 civarında bana eşin doğum yapacak, çocuk geliyor dediler. Ama hiç alakası yokmuş, ben eşimi sağ olarak teslim ettim ama ölüsünü aldım. Daha sonra çocuğumu bile göremeden, hanımı üniversite hastanesine kaldırmışlar. Rahmini, yumurtalıklarını, içeride ne varsa almışlar. 13-14 gün sonra, bugün sabaha karşı ruhunu teslim etti” diye konuştu.













Ailenin avukatı Halil Akçil de, Şirvan Yalçın’ın ölümünde doktorların ya da personelin kusuru olduğunu düşündüklerini, bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, durumla ilgili açıklamanın Sağlık Bakanlığına gönderildiği ve gerekli açıklamanın yapılacağını kaydedildi.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Şirvan Yalçın’ın cenazesi Yatağan Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaynak : İHA