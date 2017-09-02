Bayram günlerinin en mutlu anlarını yaşayan çocukların oyunları bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.



İstanbul Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı Yolu üzerinde trafikte seyreden kamyon arkasına takılan çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, kamyon arkasına takılan çocukların bir süre bu şekilde hareket etmesi görülüyor.



Kaynak : İHA