USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Çocukların tehlikeli oyunu

Kurban Bayram’ının birinci gününde Gaziosmanpaşa’da çocukların trafikte giden kamyon arkasına takılarak oynadığı tehlikeli oyun kameralara yansıdı.

Yaşam / 02 Eylül 2017 Cumartesi 09:41
Çocukların tehlikeli oyunu
Video için tıklayın

Bayram günlerinin en mutlu anlarını yaşayan çocukların oyunları bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı Yolu üzerinde trafikte seyreden kamyon arkasına takılan çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kamyon arkasına takılan çocukların bir süre bu şekilde hareket etmesi görülüyor.

Kaynak : İHA

Tehlikeli YolculukCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı