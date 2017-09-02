Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Sıraevler Sokak'ta bir apartmanın kapıcı dairesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan Kenan ve Alime D. çifti sabah erken saatlerde kahvaltı sofrasında tartışmaya başladı.



Henüz belirlenemeyen bir sebepten başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kenan D. (33) mutfaktan aldığı bıçakla eşi Alime D.'ye (30) saldırdı. Talihsiz kadın art arda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Olayın ardından Kenan D. ise kapıyı kilitleyerek evden dışarı çıktı. Üstü kan içinde kalan koca daha sonra adliyeye giderek işlediği suçu itiraf edip teslim oldu.







Yakınları sinir krizi geçirdi



Kenan D.'yi kanlar içinde gören mahalle sakinleri olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kilitli olan kapıdan giremediği için dairenin parmaklıklarını kırarak içeriye girdi. İlk kontrollerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Alime D., otopsisi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çiftin 8 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenilirken, küçük kızın olay anında evde olmadığı belirtildi. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.







Aralarında daha önce de tartışma yaşanmış



İddiaya göre, Alime ve Kenan çiftinin daha önce de sokakta tartıştıkları ve Alime D.'nin, Kenan D.'yi bacağından bıçakladığı ancak eşinin şikayetçi olmamasından dolayı ceza almadığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 ay önce yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı Kenan D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.



Bu yüzden Kenan D.'nin kısa bir süre sonra başka bir eve taşınacağı öğrenildi.



Öte yandan, Kenan D.'nin özel bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilirken, eşi Halime D.'nin bir AVM'de çalıştığı bilgisine ulaşıldı.







“Sabah gelip öldürüyorsun sonra gidip teslim oluyorsun”



Mahalle sakini Dilek Şahin, “Devamlı içki içiyormuş zaten, evden uzaklaştırması da var. Sabah erken saatlerde gelerek kadını öldürüyor ama sonra gidip kendisi telsim olmuş. Silah ya da çatışma sesi duymadık, olsaydı hemen duyardık. 8 yaşında kızlarının olduğunu biliyorum. Adam hastanede temizlik işçisi olarak çalışıyormuş, boşanma aşamasındaymış sanırım ama evden uzaklaştırma aldığını biliyorum, ondan dolayı olmuş olabilir. Çünkü anahtarı da var gelip öldürüyorsun sonra teslim oluyorsun” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA