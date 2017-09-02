Bakan Çavuşoğlu topa tuttu! Sana ne oluyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'den aranan kişilerin Avrupa ülkelerine sığındığını öne sürerek, "Bazı Avrupa ülkelerine nerede bir FETÖ'cü varsa sığınıyor. Veriyorsunuz izinleri. Onlara neden sahip çıkıyorsunuz? Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman Almanya ilk önce ayağa kalkıyor. Sana ne oluyor?" dedi.



İLK ÖNCE ALMANYA AYAĞA KALKIYOR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin ilçe başkanlığınca Antalya'nın Demre ilçesindeki kültür merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadele edeceğiz. Yok efendim, 'Onlara Almanya kucak açıyormuş.' Evet, açıyor. Bazı Avrupa ülkelerine nerede bir FETÖ'cü varsa sığınıyor. Veriyorsunuz izinleri. Onlara neden sahip çıkıyorsunuz? Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman Almanya ilk önce ayağa kalkıyor. Sana ne oluyor? Hayır sana ne oluyor?"



'BENİM DE VATANDAŞIM, SANA NE?'



Tutuklanan kişilerin aynı zamanda Türkiye vatandaşı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Aynı zamanda Türkiye vatandaşı, 'Benim vatandaşımı neden tutukluyorsun?' diyor. Benim de vatandaşım sana ne. FETÖ'cüyse bu darbe girişiminin içindeyse, destek olduysa sen neden sahip çıkıyorsun? Niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Bizim vatandaşları sana rehin olarak vermedik ki. Suç işleyen biri varsa yargı kararını verir. Sende bağımsız yargı var. 4 bin 500 dosya var. Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. PKK'lılar… Sonuç… 10 sene oldu. Bugüne kadar 3 dava sonuçlandı. Niye sonuçlandırmıyorsunuz. 10 vatandaşımızı NSU davasında Neonazicilere katlettirdiniz. Hem de istihbaratın senin destek oldu" dedi.