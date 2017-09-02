Bahçeli'den Kör Niko açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bahçeli'ye Çanakkale Şehitliği'ndeki CHP etkinliğinde içki içildiği iddialarına ilişkin kullandığı 'Kör Niko'nun meyhanesi' ifadesi soruldu.



MHP lideri şu şekilde cevap verdi:



'DOĞRU BULMUYORUZ'

Çanakkale Şehitliği'nde adalet toplantısı yapılırken bazı CHP'lilerin çilingir sofrası kurarak içki aldıklarına dair basında yer alan iddialar oldu. CHP de gerekeni yapacağını ifade etti. Şehitlerin olduğu herhangi bir alanda içki içilmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda bir içki yasağı yok ama bu şehitlerimizin mekanında değil meyhanelerde olmalıdır.



'KÖR NİKO GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ'

İstanbul'da çok sayıda tarihi meyhane vardır, bunlarda biri de Kör Tiko'dur, Nikodur. Dilimin sürçmesi yerini bilmememdendir. Belirli çevreler saat 6'dan sonra rakı başladıklarında nerede ne olduğunu bilir. Meyhaneyi akşam mekan tutanlar sazlı sözlü eğlenceye de girebilirler. Koro olduğu gibi solo da şarkı okunabilir. Kör Niko Türkiye'nin gündeminde öne geçti, ona yanıyorum.'

