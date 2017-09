Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan'ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99'unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı.



HRW'den yapılan açıklamada, köydeki 700 yapının da yok edildiği kaydedilirken, muson mevsimi nedeniyle bölgede şiddetli yağışların etkili olduğu göz önüne alındığında bu tür büyük çaplı yangının yüksek ihtimalle kasten çıkarıldığına işaret edildi.



- 'Düşünüldüğünden daha kötü'



Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson da açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Bu yeni uydu görüntüleri, Müslüman köyünün tamamen yok edildiğini göstermekte ve Arakan'ın kuzeyindeki tahribatın seviyesinin düşünüldüğünden daha kötü olduğuna dair ciddi endişelere yol açmaktadır. Burası, yangın tespit ettiğimiz 17 yerleşim yerinden sadece biri. (Arakan'da) Neler olduğunun tam olarak anlaşılması için bağımsız gözlemcilerin bölgeye girmesi gerekmektedir.'



Robertson, Myanmar hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından Arakan'daki insan hakları ihlallerini incelemek ve sivillere yönelik saldırılara son verilmesine dair yeni yollar aramak üzere görevlendirilen BM heyetine vize vermesi çağrısı yaptı.







- Arakanlı Müslüman köylüler dağlarda sıkışıp kaldı



Öte yandan Avrupa Rohingya Konseyinden (ERC) yapılan açıklamada, Buthidaung kentinin kuzeyindeki Taung Bazar, Tin May, Kaung Taung, Shidar, Fatiya ve Fansi köylerinden kaçan Arakanlı Müslümanların ordu tarafından dağlık bölgelere sürüldüğü duyuruldu.



Bu insanların sayısının binlerce olabileceği vurgulanan açıklamada, ordunun engellemesi nedeniyle Arakanlı Müslümanların 3 gündür dağlarda sıkışıp kaldığı ifade edildi.



Açıklamada, köylüler tarafından kendilerine gönderilen ses kayıtlarında çocukların yemek için feryat ettiği aktarılarak, Arakanlı Müslümanların buradan kurtarılması çağrısı yapıldı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor. BM, şu ana kadar 38 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor. Kaynak : AA