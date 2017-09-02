Amasya'da bir besici çalınan 23 büyükbaş hayvanını bulan jandarmaya sarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvanları çalınan besici, kısa sürede hırsızları yakalayarak hayvanlarını bulan jandarma ekibine sevincini sarılarak gösterdi.



Akören Köyü'nde yaşayan ve besicilikle uğraşan Zülkifli Topal, bayram sabahı ahırdaki 23 büyükbaş hayvanının çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.



Ekipler, Samsun'un Ladik ilçesinde hayvan sevkiyatı için araç kiralanacağı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçerek bölgede çalışma başlattı.



Yapılan operasyonda Ladik kırsalında Samet Ç, Fevzi A. ve Şafak A. çalınan hayvanlarla birlikte yakalandı.



Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.



Besici Topal, çalınan hayvanlarının kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu, jandarma ekiplerine sarılarak gösterdi.



Ekiplere teşekkür eden Topal, 'Hayvanların çalındığını görünce Jandarmaya ihbarda bulundum. O dakika bize yakın bir yolun üzerinde oldukları için hemen geldiler, Bize destek verdiler, 10 araba ile birlikte takibe gittik. Ayak izi ve hayvanların pisliklerini kontrol ederek tüm araziyi aradık. Köydeki MOBESE kameralarına baktık. Köyde olmadıklarını anladık. Ardından Ladik tarafına gittiklerini duyunca o bölgeye doğru Jandarma ile arayarak gittik. Ladik ve Kavak bölgesi arasında bulundu hayvanlarımız. Jandarma ekipleri, onlar olmasa bizim bulma imkanımız yok. Allah razı olsun onlardan.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA