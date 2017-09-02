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Almanya Türkiye'nin 'FETÖ' talebini reddetti

Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin Nisan ayında ilettiği Almanya'daki FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulma talebini reddetti.

Dünya / 02 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
Almanya Türkiye'nin 'FETÖ' talebini reddetti

Almanya, Türkiye'nin FETÖ'cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti.Spiegel'in haberine göre ismini vermek istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Türkiye, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunmuştu.

Dün iki Alman vatandaşının daha FETÖ bağlantısı sebebiyle Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınması Berlin-Ankara ilişkilerini gerdi.

K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

Merkel olaya ilişkin bir açıklama yaparak 'Bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli' diye konuşmuştu. Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun' diye konuşan Almanya Başbakanı, 'O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz“ ifadesini kullandı.

Berlin yönetimi sık sık 200 gündür tutuklu bulunan Alman vatandaşı Deniz Yücel ve Büyükada'da toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Alman eğitmen Peter Steudtner'in serbest bırakılması yönünde açıklamalar yapıyor.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Almanya'nın da bulunduğu 34 ülkeden FETÖ üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istemişti.

Fetö Terör ÖrgütüDeniz Yücel


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