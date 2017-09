ABD'li komutan: Yakalamaya değmez bulup öldüreceğiz

Rusya, geçen Mayıs'ta Suriye'de düzenledikleri bir hava saldırısında Bağdadi'yi öldürdüklerini iddia etmişti.



'IRAK-SURİYE SINIRI ARASINDA BİR YERDE SAKLANIYOR'



General Towsnend, Bağdadi'nin Irak ve Suriye sınırı arasındaki uzak bir bölgede saklanıyor olabileceğini söylerken, her iki ülkede de DEAŞ'ın elinde başlıca yerleşimler geri alındıktan sonra kaçmış olabileceğini vurguladı.



'HER GÜN ONU ARIYORUZ'



Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik haberler çıkmıştı. Ancak General Townsend 'istihbarat kanallarında hala hayatta olduğunu gösteren işaretler var. Her gün onu arıyoruz. Öldüğünü sanmıyorum' dedi.



Townsend, DEAŞ liderinin nerede olduğuna dair 'hiçbir fikri' olmadığını ifade etti.







'BAĞDADİ'Yİ CANLI YAKALAMAYA DEĞMEZ'



Towsnend ayrıca 'DEAŞ'la son mücadele Fırat Vadisi'nin orta kesimlerinde olacak. Bağdadi'yi bulduğumuzda önce öldüreceğiz diye düşünüyorum. Onu yakalamak için harcanacak çabaya değmez' dedi.



Bağdadi'nin kente yönelik saldırıların başladığı Ekim 2016'ya kadar Musul'da olduğuna inanılıyordu.



Bağdadi, DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden kısa bir süre sonra 5 Temmuz 2014'te kamuoyunun önüne çıkmıştı.



Son ses mesajıysa geçen yıl 2 Kasım'da yayımlanmıştı.