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2. kez geçenin ehliyeti alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kırmızı ışık ihlallerinde para cezası ile birlikte, ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirilecektir” dedi.

Güncel / 13 Eylül 2017 Çarşamba 02:27
2. kez geçenin ehliyeti alınacak

Dün toplanan Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'na Soylu'nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katıldı. Okulların güvenliği konusunda önemli adımlar atılacağının altını çizen Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:

TUZAK RADARI KALDIRDIK

“Trafiğin yoğun olduğu saatler ve günlerde, ekiplerin görünürlüğü arttırılacak. Kazaların yoğun olduğu yerlere ağırlık verilecek. Radarın olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraftan da flaşörlerle sürücüler birbirine gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi diğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150'ye çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda ‘tuzak radar' olarak ifade edilen uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum.”

Trafik GüvenliğiSelami AltınokMilli Eğitim BakanıAhmet ArslanKarayolu Yolcu Taşımacılığı


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