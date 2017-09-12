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'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katılan ’uçan kale’ olarak bilinen CH-47F yük helikopterinin tanıtımı yapıldı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 15:01
'Uçan Kaleler' görücüye çıktı
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Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında yapılan tanıtımda helikopterle ilgili bilgi veren Kara Pilot Üsteğmen Yunus Tor, 'Helikopterimiz özellikle harici yük operasyonlarında kullanılıyor. Son derece gelişmiş sistemlere sahiptir. Camiasının en üst düzey dijital sistemlerine sahiptir. Kokpitte 5 tane dijital ekran bulunmaktadır' dedi.

Helikopterlerin son derece gelişmiş oto pilot sistemine sahip olduğuna dikkat çeken Üsteğmen Tor şu bilgileri verdi:

'Bu çok zor görüş şartlarında bize çok kolaylık sağlamaktadır. Özellikle gece uçuşlarında veya tozlu bölgelerde inişlerde kolaylık sağlamaktadır. Diğer helikopterlerden farklı olarak bizim envanterimizde tam oto pilot sistemine sahip ilk helikopterdir. Çok büyük bir iç hacme sahiptir. Çok güçlü bir helikopterdir. Büyük operasyonlarda çok sayıda askerimizi bir yerden bir yere intikal ettirebiliriz. Havada kalış süresi 2 saat 45 dakikadır. Dahili yakıt tankları ile bu süre 5 saate kadar çıkabilmektedir. Diğer helikopterlerden en farklı özelliği güçtür. Şu anda envanterimizde bulunan en güçlü helikopterdir. Ayrıca en fazla yolcu ve yük kapasitesine sahip helikopterdir.'



'SKORSKY TAŞIYABİLİYOR'

Helikopterlerin özellikle güneydoğudaki operasyonlarda sağlayacağı yararlara dikkat çeken Üsteğmen Tor, 'Eğitim olarak baktığımız zaman diğer helikopter eğitimlerinden farklıdır. Çünkü sistem olarak farklıdır. Helikopterimizde aynı anda 3 ayrı harici yükü taşıyabiliyoruz. Merkez kanca ile 25 bin libre ve diğer kancalarla her biri için 17 bin 500 libre taşıyabiliyoruz. Yani boş bir skorsky helikopterini taşıyabiliyor' ifadesini kullandı.

Kara Pilot Yüzbaşı Levent Polat ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu manevra ve nakliye desteğini sağlamak amacıyla 6 adet CH-47F yük helikopteri tedarik edildiğini vurgulayarak, 'Tedarik edilen 6 helikopterin ilk 3 adeti 12 Temmuz 2016, ikinci 3 adedi ise 8 Kasım 2016 tarihinde teslim alınmış ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterine girmiştir' diye konuştu.

Helikopterin iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motoru bulunduğunu kaydeden Polat, azami süratinin saat 315 km/saat olduğunu söyledi.

Kendi yakıt depoları ile 2 saat 15 dakika havada kalabilen helikopterin bu şekilde 556 kilometre olan uçuş menzilinin içine yüklenebilen dahili yakıt depoları ile bin 100 kilometreye çıkabildiğini vurgulayan Polat, tam teçhizatlı 33 askeri ve sedye ile 24 yaralıyı taşabildiği ifade etti.

Polat, üç adet harici yük kancası ile irtifa ve sıcaklığa bağlı olarak 7.7 ton yükü gövde altında harici olarak helikopterin nakledebildiğini de belirtti.

Kaynak : İHA

ŞehitKara KuvvetleriHelikopterKara Havacılık Komutanlığı


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