USD (Alış - Satış) : 3,40 - 3,40 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Trafik magandası bariyerlere çarptı

Şile otoyolunda ‘Drift’ yaparak ilerleyen maganda, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza anı ise önünde seyreden başka bir otomobildeki vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

3. Sayfa / 12 Eylül 2017 Salı 09:26
Trafik magandası bariyerlere çarptı
Video için tıklayın

Şile otoyolunda akan trafiğe aldırış etmeyerek düğün konvoyunda ‘Drift' yapmaya çalışan iki trafik magandasından biri, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Trafikte korku dolu anlara sebebiyet veren sürücünün bariyerlere çarpmasının ardından araçlarından inen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Maganda sürücünün yaşadığı korku dolu anlar ise önünde seyir halinde bulunan araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde, akan trafikte seyreden iki sürücüden biri önce aracıyla ‘Drift' yapmaya çalışıyor. Daha sonra ise yanında seyir halinde bulunan lüks otomobil sürücüsü ‘Yanlama' diye tabir edilen drift hareketini yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görülüyor.

Kaynak : İHA

Trafik MagandasıDireksiyonLüks OtomobilTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı