TEOG ve LYS öğrencilerine ücretsiz kurs

Özel etüt merkezleri Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Yeni düzenlemeye göre akademik ders desteği merkezlerini, Milli Eğitim Bakanlığı dışında yalnızca belediyeler açabiliyor. Kadıköy Belediyesi de ilköğretim ve lise öğrencilerine destek vermek için son düzenlemelere uygun olarak hazırlıklarını tamamlayarak kurslarını başlattı. Belediye Kuşdili Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi binasında 10, 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi binasında ise 5 derslikle yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. Merkezler bundan böyle örgün eğitime destek kursları olarak hizmet vermeye devam edecek.



Ücretsiz TEOG ve YGS-LYS kursu



Kadıköy Belediyesi bünyesindeki 25 uzman öğretmen, TEOG ve YGS-LYS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik özel bir eğitim programı hazırladı. Öğrencilerin ücretsiz olarak takviye alabildiği kurslara kayıt yaptırmak için tek koşul Kadıköy Belediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.



8'inci sınıf öğrencilerinin TEOG sınavına hazırlanabilmesi için düzenlenen kurslar, 5 Eylül Salı günü başladı.



8'inci sınıfların dışındaki öğrenciler için ise kurslar, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



Kadıköy Belediyesi'nin YGS-LYS'ye yönelik kursları da başladı.



Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yardımcı olacak kursta sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üç bölüm var. 11 Eylül Pazartesi günü başlayan kurs 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Her sınıfta farklı haftalık ders saatlerinin uygulanacağı kurslarda cumartesi günleri 10.00 - 17.00, hafta içinde ise 15.30 - 19.30 saatleri arasında eğitim yapılacak.



Kişisel gelişim, sanat ve yabancı dil derslerinin ise öğretmen ve dersliklerin uygunluklarına göre, örgün eğitim saatleri dışında olmak üzere hafta içi ve hafta sonu yedi gün yapılması öngörülüyor. Kurslar, öğrenci - veli istekleri ve eğitmen - derslik durumu uygunluklarına göre planlanıp, uygulanacak.



Eğitimi destekleyen atölyeler



Kadıköy Belediyesi bünyesinde 2009 yılından beri hizmet veren etüt merkezlerinde, ağırlıklı olarak akademik eğitim verilmekteydi. Geçtiğimiz öğretim yılında ise ilk kez 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk eğitim Merkezi'nde 3 ila 8. sınıf öğrencilerine temel akademik dersler ve TEOG kurslarının yanı sıra kişisel gelişim (drama, felsefe), sanat dersleri (keman, gitar, resim) yabancı dil dersleri (İngilizce drama, İngilizce konuşma) verilmiş ve derslerden 300 öğrenci faydalanmıştı. Merkeze gelen öğrencilerin sosyal ve kişisel yönden de gelişmeleri amaçlanan karma eğitim modeli, yeni eğitim dönemiyle birlikte Kuşdili Gençlik ve Çocuk Sanat Merkezi'nde de uygulanmaya başlanacak. Kaynak : İHA