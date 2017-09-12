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'Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığını belirttiği raporu dünya basınında geniş yer buldu. Myanmarlı Albay Phone Tint, çok sayıda delil olmasına rağmen Arakanlı kadın ve kız çocukların askerleri tarafından tecavüze uğradığı iddialarını skandal bir açıklamayla reddetti.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 07:45
'Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu yılın başında yayınladığı raporda, Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığını bildirdi.

Myanmarlı albayın suçlamalar karşısında yaptığı savunma ise şoke etti. Albay, “Şu kadınlara bakın, onlara kim tecavüz etmek ister?” dedi.

KANIT İSTEDİ
Independent'ın haberine göre, Myanmarlı Albay Phone Tint, çok sayıda delil olmasına rağmen Arakanlı kadın ve kız çocukların Myanmar askerleri tarafından tecavüze uğradığı iddialarını reddetti.

BBC'ye açıklamada bulunan Tint, askerlerini savunarak, “Kanıt nerede? Bu iddiaları öne süren kadınlara bakın. Kim onlara tecavüz etmek ister?” dedi.

HRW raporunda, Arakanlı kadınların ve 13 yaşına kadar kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığı öne sürülmüştü. Raporda, Myanmarlı askerlerin ve sınır güvenliğinde görevli polislerin kadın ve kızlara tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına karıştığı iddiaları yer aldı. Kaynak : AA

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