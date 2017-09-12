Sözde ağaç severlerden 5 katliama tepki sıfır

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eski ODTÜ yönetimi sorumluluk alanlarında başkentte son 3 yıl içerisinde onlarca ağacı kökünden kesti. Kimisi yol, kimisi ise yeni bir bina için kesilen ağaçlara ses çıkarmayanlar, bugün ODTÜ'den geçecek bulvar için, deyim yerindeyse 'yaygara' koparıyor. ODTÜ'den geçecek yol üzerinden sosyal medyada kamuoyu oluşturmaya çalışan Alper Taşdelen ve Aylin Nazlıaka gibi siyasiler biranda ağaç sever oldu. Her katıldığı programda 'Doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz' diyen Başkan Alper Taşdelen son iki yılda 3 defa ağaç katliamı yaptı. Sabah'ın haberine göre; ODTÜ'de yapılan iki ayrı ağaç kesim olayına ise sözde ağaç severler sessiz kaldı.



KAVAKLAR UÇTU

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait ekipler Kavaklıdere'de Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi önündeki 6 ağacı kökünden kesti. Kasım 2016'da yapılan ağaç katliamında belediye yetkilileri, ağaçların hastalıklı olduğu savundu.



YOL İÇİN AĞAÇ GİTTİ

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mart 2016'da ise Oran Mahallesi Esat Özoğuz Caddesi'ndeki Kaya Sitesi'nin duvarını, belediyeye ait yolu 2 metre işgal ettiği gerekçesiyle yıkmaya gitti. Bölgeye giden ekipler site duvarını yıkmak yerine, duvarın hemen arkasında bulunan kavak ağaçlarını kesmekle işe başlayınca site sakinleri duruma tepki gösterdi. Belediye ekipleri yaklaşık 10 adet kavak ağacını kökünden kesti.



Çankaya Belediyesi yol için ağaç kesti

EYMİR'DE RESTORAN KATLİAMI

Bugün yine tartışmaların odağında olan ODTÜ yönetimi, 2014 yılında Eymir Gölü'ndeki onlarca ağacı katletmişti. Ağaçlar, 'restoran yapılacak' bahanesi ile dönemin üniversite yönetimi tarafından kökünden kesildi.



ODTÜ'de ağaç gerilimi

BİNA İÇİN 179 AĞAÇ

2015 yılında yine sahneye çıkan ODTÜ yönetimi, bu sefer de kampus içerisindeki 179 ağacı kökünden kesmişti. ODTÜ yönetimi, kesimlerin yeni yapılacak Araştırma Parkı Binası için yapıldığını belirtti. Bugün ODTÜ'den geçecek yol için deyim yerindeyse 'yaygara' koparanlar bu ağaç kesimlerinin tamamına sessiz kalmıştı.



TÜNELDE DE ORTAK ÇALIŞACAKLAR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ'nün, Malazgirt Bulvarı ve ODTÜ Teknokent'i birbirine bağlayacak 2,1 kilometrelik tüneli ortak projeyle hazırlayacağı açıklandı. Delme yöntemiyle yapılacak tünelin proje çizimini ODTÜ'lü mühendisler ve Büyükşehir ortak yapacak. Dev tünel projenin maliyetini 100 milyon TL kadar artırıyor.



EYMİR GÖLÜNDE ANLAŞMA YAKIN

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı çağrı doğrultusunda Eymir Gölü konusunda da bir uzlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Bu çevrçevede Eymir'in etrafında bisiklet ve yürüyüş yolları yapılmasının gündeme geldiği ifade ediliyor.





