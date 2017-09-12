USD (Alış - Satış) : 3,43 - 3,43 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,10

Soylu'dan SİHA iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Soylu, 'SİHA'lar sivilleri vurdu' yalanına cevap verdi. Bakan Soylu, 'Hakkari'de ölenlerin PKK'da kaydı var' dedi.

Siyaset / 12 Eylül 2017 Salı 17:26
Soylu'dan SİHA iddialarına cevap

Güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantıda Meclis'in açılmasının ardından devreye girecek olan drone sistemi konusunun gündeme gelmesi üzerine TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, 'Meclis'te drone istemiyoruz. İnsansız hava araçları insanları öldürüyor' ifadesini kullandı. Buldan, Hakkari'deki SİHA tartışmalarını gündeme getirdi ve Hakkari'de ölenlerin siviller olduğunu iddia etti.

SOYLU'DAN CEVAP GECİKMEDİ

'Aileyi bizzat tanıyorum' ifadelerini kullanan Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, ölenlerin ve öldürülenlerin sivil olmadığını, terör örgütü PKK'lı olduğunu belirtti ve isim verdi. Soylu, öldürülenlerden birisinin isminin Mustafa Tarhan, diğerinin ise 'Piro' kod adlı bir terörist olduğunu ve terör örgütü PKK'ya kaydı olduğunu söyledi.

Soylu, ayrıca 'Piro kod adlı teröristin bir polisi şehit ettiğini' söyledi.

'ARİSTO DÖNEMİNDE DEĞİLİZ'

TBMM'de alınan güvenlik önlemlerine yönelik eleştirilere ise Soylu, 'Aristo döneminde değiliz, PKK-DEAŞ tehdidi var' ifadelerini kullandı.

Soylu'dan SİHA iddialarına cevap Soylu'dan SİHA iddialarına cevap Erdoğan'dan Tanrıkulu'na: Sen kimden yanasın? Erdoğan'dan Tanrıkulu'na: Sen kimden yanasın? Fatih Portakal'dan Sezgin Tanrıkulu'na zor sorular Fatih Portakal'dan Sezgin Tanrıkulu'na zor sorular Milli Savunma Bakanlığı: SİHA'lar sivillere zarar vermedi Milli Savunma Bakanlığı: SİHA'lar sivillere zarar vermedi CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre PKK'lı öldürmek alçaklık CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre PKK'lı öldürmek alçaklık CHP'li Tanrıkulu SİHA'lardan rahatsız CHP'li Tanrıkulu SİHA'lardan rahatsız

Sezgin TanrıkuluMilletvekiliTerör Örgütüİçişleri BakanıSüleyman Soylu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı