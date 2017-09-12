Şortlu kıza saldırı davasında karar çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde şort giyinen Asena Melisa Sağlam isimli üniversite öğrencisine saldıran Ercan Kızılateş 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı anca cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI



Pendik'te giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a minibüste saldıran Ercan Kızılateş'in 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.







3 YIL 4 AY HAPSE ÇARPTIRILIP TAHLİYE EDİLDİ



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, sanık Kızılateş, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay, 'cebir kullanarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kızılateş tahliye edildi.

Kaynak : AA