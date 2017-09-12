Son 10 yılın en bereketli bal hasadı

Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde arıcıların yaylalara bıraktıkları kovanlarda organik yöntemlerle elde edilen balın hasadı yapıldı. Bu yıl yağışın bol olması ve hava sıcaklığının mevsim normallerine göre seyretmesinden dolayı zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalara bırakılan kovanlarda son 10 yılın en verimli balı elde edildi.



Van'da önemli bir gelir kaynağı olan balın ilk hasadının yapıldığını söyleyen Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu yılki hasadın son 10 yılın en verimli hasadı olduğunu dile getirdi. Bölgenin tam bir arıcılık merkezi olduğuna dikkat çeken Tandoğan, sanayinin olmayışının baldaki verimi artırdığını belirterek, “Burada görülen sadece denizde bir damla, buradaki aslında küçük bir işletme örneğidir. 2017 yılında çok bereketli bir sezon geçirdik. Son 10 yılın en verimli yılı olarak kayıtlarımıza geçti. İnanılmaz bir bal oldu. Bal kalitesinde de sıkıntımız yok. Mutlu bir sezonu geçirmiş bulunuyoruz. Bölgemizde, Türkiye'nin kovan ortalamasının üzerinde bir bal hasadı oluyor. Bunun sebebi ise ballı bitkilerin çok yoğun olduğu bir coğrafyaya sahibiz. Özellikle sanayinin ve çevre kirliliğinin olmayışı ve doğanın temiz olması bal verimini etkiliyor” dedi.



“EN ÇALIŞKAN ARI IRKIYLA ÇALIŞIYORUZ”



Kovan başına ortalama 20 kilograma kadar bal üretimi yaptıklarını söyleyen Tandoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Baharın geç gelişi, mevsim sıcaklığının ortalamanın üzerinde olması bal verimini etkiliyor. Sonuçta bal verimi doğaya bağlıdır. Doğada çiçek varsa, mevsim sıcaklığı normal ise çiçeklerde terleme oluyor ve nektar akışı sağlanıyor. Bölge bahar ayında inanılmaz yağış aldı. Bu yağış ne oldu? Tabiatın daha fazla yeşermesine sebep oldu.”



“YASAK BÖLGELERİN OLUŞMASI SEKTÖRE ZARAR VERİYOR”



Bölgede birçok yaylanın güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle sektörün zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Tandoğan, “Bizim işimiz kırsalla, yaylalarla, yüksek kesimlerle. Kırsala ne kadar yakınsanız; çiçeğe, bala o kadar yakınsınız demek oluyor. Bizim endişelerimiz ve sıkıntılarımız var. Yasak bölge oluşturulmadığı zaman biz daha fazla sahaya yayılmış olacağız. Daha fazla bitkiden, daha fazla çiçekten faydalanmış olacağız. Bu da verimimizi etkileyecektir” diye konuştu.



2017 yılının ilk hasadını yaptıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Burhan Baran isimli arıcı ise bu yıl umduklarından çok yüksek verim elde ettiklerini ve bu konuda bütün arıcıların emeğinin karşılığını alması için temennilerde bulundu.



Rojda Coşkun isimli bal satıcısı da, verimin bu yıl çok iyi olduğunu, yağışlardan dolayı kuraklığın olmadığını ve bu sayede son 10 yılının en iyi balının kendilerine geldiğini dile getirdi.



Kaynak : İHA