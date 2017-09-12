PKK'dan gece yarısı hain saldırı: 1 şehit

Valilik tarafından yapılan açıklamada,'12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA