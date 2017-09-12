Pentagon sözcüsünden S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya'dan S-400'lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.



S-400 TESLİME HAZIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.



'ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK'

Ankara ve Moskova'nın S-400 sözleşmesinin imzalandığını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Johnny Michael, 'Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir' dedi.

