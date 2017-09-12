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Pentagon sözcüsünden S-400 açıklaması

ABD, Rusya'dan alınacak olan S-400 füze savunma sistemleri için endişeli.

Dünya / 12 Eylül 2017 Salı 21:44
Pentagon sözcüsünden S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya'dan S-400'lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

S-400 TESLİME HAZIR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.

'ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK'
Ankara ve Moskova'nın S-400 sözleşmesinin imzalandığını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Johnny Michael, 'Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir' dedi.

Savunma BakanlığıCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanFüze Sistemi


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