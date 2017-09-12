O büst kaldırıldı

Kocaeli 'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'na yerleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan büstü kaldırıldı.
Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular Mahallesi'nde, FETÖ'nün darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büstü tartışma yaratmıştı.
ERDOĞAN'A BENZEMEYİNCE, BÜSTÜ KALDIRDILAR
Habertürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büst şeklinde tasvir edildiği çalışma Erdoğan'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelmişti. İzmit Belediyesi yetkilileri parktaki büstü kaldırdı.