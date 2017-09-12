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Nedim Şener: Bir parti FETÖ'yle işbirliği içinde

Gazeteci Nedim Şener Sivas'ta okurlarıyla buluştuğu bir konferansta CHP'yi eleştirdi ve ekledi: "Bir parti FETÖ ile işbirliği içinde. Bunu söylüyorum. Çünkü onların elinde olduğunu bildiğimiz belgeler bir süre sonra o partinin yetkililerinde görüyoruz"

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 12:43
Nedim Şener: Bir parti FETÖ'yle işbirliği içinde

Nedim Şener, 4 Eylül Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas 6'ıncı Kitap Günleri'ne katıldı. Okuyucularıyla buluşan Şener FETÖ ile mücadele konusuna değinerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Burada yaptığı konuşmada 'Türkiye'de bir parti FETÖ ile işbirliği içinde' dedi. İşte Şener'in konuşması:

'İNSAN FETÖ İŞBİRLİĞİNDEN UTANIR'

'Türkiye'de muhalif kesimlerin AK Parti ile mücadele etmek için zaman zaman bazı müttefik sahibi olduklarını görüyorum. Ben kendi düşüncelerimle bir partinin cemaatle işbirliği içinde olduğunu söylüyorum.

'FETÖ'NÜN ELİNDEKİ BELGELER BİR SÜRE SONRA O PARTİDE ORTAYA ÇIKIYOR'

Niye söylüyorum bunu onların elinde olduğunu bildiğimiz bazı belgeleri bir süre sonra o siyasi partinin yetkililerinde görüyorum. Siyasi partiye baktığımızda bu belgeleri meclisteki konuşmalarda yayınlıyorlar. İşbirliği yapıyorlar ve insan bu işbirliğinden utanır' diye konuştu.

Ak PartiNedim ŞenerFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet Halk Partisi


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