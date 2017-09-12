USD (Alış - Satış) : 3,43 - 3,43 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,10

Murat Başoğlu ve yeğenine hapis istemi

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın Bodrum'da bir teknede öpüşürken fotoğraflarının çekilip yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Güncel / 12 Eylül 2017 Salı 17:01
Murat Başoğlu ve yeğenine hapis istemi

Son dakika haberine göre Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla kamu davası açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın Bodrum'da bir teknede öpüşürken fotoğraflarının çekilip yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum'da bir teknede öpüşürken yakalanmış, fotoğrafları yayınlanmıştı. Olaylar ardından 31 Ağustos'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren Murat Başoğlu'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başoğlu ifadesinde fotoğraflardaki kadının yeğeni değil plajda tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın olduğunu ileri sürmüştü.

Sinem Yıldız canlı yayında isyan etti! 'Siz iyice azıttınız' Sinem Yıldız canlı yayında isyan etti! 'Siz iyice azıttınız' Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek'ten ilk açıklama Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek'ten ilk açıklama Ve beklenen oldu! Murat Başoğlu ve Hande Bermek... Ve beklenen oldu! Murat Başoğlu ve Hande Bermek... 'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası! 'Murat Başoğlu, Yunanistan'a gitti' iddiası! Murat Başoğlu’nun abisi hakkında vahim iddia! Murat Başoğlu’nun abisi hakkında vahim iddia! Murat Başoğlu hapis cezası alabilir! Murat Başoğlu hapis cezası alabilir! 'Amca baba yarısıdır, nokta!' 'Amca baba yarısıdır, nokta!' Oyunculuk ajansından flaş Murat Başoğlu kararı! Oyunculuk ajansından flaş Murat Başoğlu kararı! Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme Murat Başoğlu-Burcu Başoğlu skandalında yeni gelişme Mustafa Ceceli'den skandal sözler Mustafa Ceceli'den skandal sözler Başoğlu rezaletinin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor Başoğlu rezaletinin bir ucu Fetullahçı babaya dokunuyor

Murat BaşoğluAdli KontrolAsliye Ceza MahkemesiCumhuriyetCumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ISIRACAK KÖPEK DİŞİNİ GÖSTERMEZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı